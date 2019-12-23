Прогноз погоды на 24 декабря

Во вторник, 24 декабря, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, во второй половине дня на юге страны возможна переменная облачность с прояснениями. Днем температура воздуха составит 5-6°C, ночью около 0°C, в горных областях возможны заморозки.
Ветер северо-западный и западный 5-6 м/с.
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