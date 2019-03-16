Прогноз погоды на 17 марта

Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным, к вечеру пасмурным. Ожидается дождь.
Температура воздуха днем от 15 до 19°C. Ветер юго-западный, южный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.
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