Прогноз погоды на 17 марта

Антон Каймаков
16-03-2019
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Согласно прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным, к вечеру пасмурным. Ожидается дождь.

Температура воздуха днем от 15 до 19°C. Ветер юго-западный, южный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.

 
 
 
 
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