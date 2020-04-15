Прогноз погоды на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха составит от 13°C до 18°C, ночью столбик термометра покажет от 3 до 6°C выше нуля.

Ветер западный и северо-западный от 2 до 4 м/с.