Прогноз погоды на 16 апреля

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Архив передач
В четверг, 16 апреля, в Чехии ожидается переменная облачность. Днем
температура воздуха составит от 13°C до 18°C, ночью столбик термометра
покажет от 3 до 6°C выше нуля.
Ветер западный и северо-западный от 2 до 4 м/с.
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