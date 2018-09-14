Прогноз погоды на 15 сентября

Согласно прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Утром туман. Днем возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха от 18 до 22°C. Ветер переменный, к вечеру северо-западный 2-6 м/с.
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