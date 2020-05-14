Прогноз погоды на 15 мая

В пятницу, 15 мая, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 9°C до 11°C, ночью столбик термометра покажет от 5 до 8°C выше нуля.
Слабый северо-восточный ветер от 2 до 4 м/с.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
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Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу