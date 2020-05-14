Архив передач

Прогноз погоды на 15 мая

Ирина Ручкина
14-05-2020 oбновлено
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В пятницу, 15 мая, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 9°C до 11°C, ночью столбик термометра покажет от 5 до 8°C выше нуля.

Слабый северо-восточный ветер от 2 до 4 м/с.

 
 
 
 
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