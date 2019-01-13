Прогноз погоды на 14 января

Антон Каймаков
13-01-2019
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Синоптики ожидают, что в понедельник в Чехии будет облачно. К вечеру возможен снегопад.

Температура воздуха днем от 0 до +4°C. К вечеру до -1°C. Возможен гололед. Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с., порывы до 15-20 м/с.

 
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