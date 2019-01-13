Прогноз погоды на 14 января

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Синоптики ожидают, что в понедельник в Чехии будет облачно. К вечеру
возможен снегопад.
Температура воздуха днем от 0 до +4°C. К вечеру до -1°C. Возможен гололед.
Ветер северо-западный, западный 5-11 м/с., порывы до 15-20 м/с.
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Как звучит...
Верующими себя считают 25 процентов чехов
Собор Святого Вита зазвучит по-новому
Слишком точные пророчества Карела Чапека
Каждый шестой прокурор – бывший член компартии
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Единственная королева «Больших пардубицких скачек»