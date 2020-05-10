Прогноз погоды на 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Чехии по прогнозам синоптиков будет облачно, возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 17°C до 20°C, ночью ожидается резкое похолодание до 3°C выше нуля, в горных областях возможен снег.
Порывистый северо-западный ветер от 5 до 7 м/с.
Право на память. Бойцы РОА в Пражском восстании 1945 года
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
В Праге установлена памятная доска «власовцам»
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны