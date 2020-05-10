Архив передач

Прогноз погоды на 11 мая

Ирина Ручкина
10-05-2020
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В понедельник, 11 мая, в Чехии по прогнозам синоптиков будет облачно, возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 17°C до 20°C, ночью ожидается резкое похолодание до 3°C выше нуля, в горных областях возможен снег.

Порывистый северо-западный ветер от 5 до 7 м/с.

 
 
 
 
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