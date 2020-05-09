Архив передач

Прогноз погоды на 11 мая

Ирина Ручкина
09-05-2020
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В воскресенье, 10 мая, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 20°C до 23°C, ночью столбик термометра покажет от 10 до 13°C выше нуля.

Слабый южный и юго-восточный ветер от 2 до 4 м/с.

 
 
 
 
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