Прогноз погоды на 11 декабря

Антон Каймаков
10-12-2018
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Синоптики ожидают, что вторник в Чехии будет пасмурным. Возможен снегопад, в горах обильный.

Температура воздуха ночью от +3 до -1°C. Гололед. Днем воздух прогреется до 1-5°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.

 
 
 
 
 
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