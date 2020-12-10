Прогноз погоды на 11 декабря

Синоптики ожидают, что вторник в Чехии будет пасмурным. Возможен снегопад, в горах обильный.

Температура воздуха ночью от +3 до -1°C. Гололед. Днем воздух прогреется до 1-5°C. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.