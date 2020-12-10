Прогноз погоды на 11 декабря

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Синоптики ожидают, что вторник в Чехии будет пасмурным. Возможен
снегопад, в горах обильный.
Температура воздуха ночью от +3 до -1°C. Гололед.
Днем воздух прогреется до 1-5°C.
Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.
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Символ веры Марии Тайницер
Чехи пожертвовали 300 тысяч крон в помощь россиянам, задержанным на мемориальной демонстрации в Москве
Узник Болотной. В Прагу из постГУЛАГа
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Рождественская механика вертепа Томаша Кризы
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