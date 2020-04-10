Прогноз погоды на 11 апреля

В субботу, 11 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Днем температура воздуха составит от 15°C до 18°C, ночью столбик термометра покажет до 5 – 8°C выше нуля.

Слабый северный ветер 2-4 м/с.