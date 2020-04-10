Архив передач

Прогноз погоды на 11 апреля

Ирина Ручкина
10-04-2020
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В субботу, 11 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Днем температура воздуха составит от 15°C до 18°C, ночью столбик термометра покажет до 5 – 8°C выше нуля.

Слабый северный ветер 2-4 м/с.

 
 
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