Прогноз погоды на 11 апреля

Архив передач
Вещание на русском
Архив передач
В субботу, 11 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Днем температура воздуха составит от 15°C до 18°C, ночью столбик
термометра покажет до 5 – 8°C выше нуля.
Слабый северный ветер 2-4 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Чешские замки и музеи: время выжидания, но не бездействия
Чешская деревня в Поволжье, уничтоженная колхозным строем
Опасная работа. Продавцы чешских супермаркетов в реалиях эпидемии
Табор. 600 лет назад гуситы основали город всеобщего равенства
Аркадий Аверченко: «Скажу вам по секрету, я влюбился в Прагу…»
Карел Чапек: «Война с саламандрами»
Фермеры опасаются банкротства и просят открыть рынки
Премьер Чехии обратился к палате депутатов с просьбой продлить ЧП