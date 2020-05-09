Прогноз погоды на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 20°C до 23°C, ночью столбик термометра покажет от 10 до 13°C выше нуля.
Слабый южный и юго-восточный ветер от 2 до 4 м/с.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу