Прогноз погоды на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, местами возможен дождь. Днем температура воздуха составит от 20°C до 23°C, ночью столбик термометра покажет от 10 до 13°C выше нуля.

Слабый южный и юго-восточный ветер от 2 до 4 м/с.