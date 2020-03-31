Прогноз погоды на 1 апреля

В среду, 1 апреля, в Чехии ожидается солнечная погода, утром в горных областях возможен туман. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 °C, днем столбик термометра прогреется до 4-6 °C.

Слабый юго-западный ветер от 1 до 3 м/с.