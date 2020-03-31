Архив передач

Прогноз погоды на 1 апреля

Ирина Ручкина
31-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В среду, 1 апреля, в Чехии ожидается солнечная погода, утром в горных областях возможен туман. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 °C, днем столбик термометра прогреется до 4-6 °C.

Слабый юго-западный ветер от 1 до 3 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 