Прогноз погоды на 1 апреля

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Архив передач
В среду, 1 апреля, в Чехии ожидается солнечная погода, утром в горных
областях возможен туман. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9
°C, днем столбик термометра прогреется до 4-6 °C.
Слабый юго-западный ветер от 1 до 3 м/с.
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