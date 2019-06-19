Прогноз погоды

В четверг, 20 июня, в Чехии ожидается переменная облачность, во второй половине дня на западе страны возможны грозы. Днем столбик термометра поднимется до +26-30°C, в горных областях около 22°C. Ночью температура воздуха опустится до +14–17°C.

Ветер южный и юго-восточный, 2-5 м/с, на западе страны во время гроз возможен порывистый ветер до 10 м/с.