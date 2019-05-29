Прогноз погоды

В четверг в Чехии ожидается ясная погода, местами с переменной облачностью, на востоке дожди. Температура воздуха днем 16 – 20 °C, в горных районах около 11 °C. Слабый северо-западный ветер до 4 м/с, в Моравии - до 7 м/с.