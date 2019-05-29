Прогноз погоды

Лорета Вашкова
29-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг в Чехии ожидается ясная погода, местами с переменной облачностью, на востоке дожди. Температура воздуха днем 16 – 20 °C, в горных районах около 11 °C. Слабый северо-западный ветер до 4 м/с, в Моравии - до 7 м/с.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31