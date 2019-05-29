Прогноз погоды

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В четверг в Чехии ожидается ясная погода, местами с переменной
облачностью, на востоке дожди. Температура воздуха днем 16 – 20 °C, в
горных районах около 11 °C. Слабый северо-западный ветер до 4 м/с, в
Моравии - до 7 м/с.
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