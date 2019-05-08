Прогноз погоды

Ирина Ручкина
08-05-2019
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В четверг, 9 мая, ожидается облачная погода, местами дождь. Вечером на западе Чехии возможна облачность. Днем воздух прогреется до +14-17°C, в горных областях до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +7-10°C.

Ветер умеренный, южный, 2-6 м/c.

 
 
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