Прогноз погоды

В четверг, 9 мая, ожидается облачная погода, местами дождь. Вечером на западе Чехии возможна облачность. Днем воздух прогреется до +14-17°C, в горных областях до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +7-10°C.
Ветер умеренный, южный, 2-6 м/c.
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