Прогноз погоды

В четверг, 2 мая, ожидается переменная облачность, ближе к вечеру ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха прогреется до 16-18°C, в горных районах ожидается до 15°C. Ночью столбик термометра опустится до 6-8°C.

Ветер умеренный западный и северо-западный от 5 до 7м/с.