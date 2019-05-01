Прогноз погоды

В четверг, 2 мая, ожидается переменная облачность, ближе к вечеру ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха прогреется до 16-18°C, в горных районах ожидается до 15°C. Ночью столбик термометра опустится до 6-8°C.
Ветер умеренный западный и северо-западный от 5 до 7м/с.
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