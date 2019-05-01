Прогноз погоды

Ирина Ручкина
01-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В четверг, 2 мая, ожидается переменная облачность, ближе к вечеру ожидается пасмурная погода. Днем температура воздуха прогреется до 16-18°C, в горных районах ожидается до 15°C. Ночью столбик термометра опустится до 6-8°C.

Ветер умеренный западный и северо-западный от 5 до 7м/с.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31