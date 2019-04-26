Прогноз погоды

В субботу в Чехии ожидается переменная облачность, местами дождь. Во второй половине дня и к вечеру возможны грозы. Температура воздуха днем 13 – 17 °C, в горных районах около 9 °C. Умеренный западный и северо-западный ветер 3 - 7 м/с.