Прогноз погоды

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В субботу в Чехии ожидается переменная облачность, местами дождь. Во
второй половине дня и к вечеру возможны грозы.
Температура воздуха днем 13 – 17 °C, в горных районах около 9 °C. Умеренный
западный и северо-западный ветер 3 - 7 м/с.
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