Прогноз погоды

Лорета Вашкова
26-04-2019
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В субботу в Чехии ожидается переменная облачность, местами дождь. Во второй половине дня и к вечеру возможны грозы. Температура воздуха днем 13 – 17 °C, в горных районах около 9 °C. Умеренный западный и северо-западный ветер 3 - 7 м/с.

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