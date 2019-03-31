Прогноз погоды

Лорета Вашкова
31-03-2019
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В понедельник ожидается ясная погода, местами переменная облачность. Температура воздуха днем 10 –14 °C, на юге страны до 16 °C. Умеренный северо-восточный ветер 3 – 7 м/с, на востоке местами с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
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