Прогноз погоды

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В понедельник ожидается ясная погода, местами переменная облачность.
Температура воздуха днем 10 –14 °C, на юге страны до 16 °C. Умеренный
северо-восточный ветер 3 – 7 м/с, на востоке местами с порывами до 15 м/с.
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