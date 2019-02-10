Прогноз погоды

В понедельник ожидаeтся облачная и пасмурная погода, на большей части территории дождь или смешанные осадки, местами будет снежить. Температура воздуха днем от 2 до 6 °C, в горных районах около -2 °C.
Свежий западный, позже северо-западный ветер 5–10 м/с, местами усилится до 15 - 20 м/с. В горных районах порывы ветра до 20-30 м/с (70 – 110 км/ч).
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