Прогноз погоды

Лорета Вашкова
10-02-2019
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В понедельник ожидаeтся облачная и пасмурная погода, на большей части территории дождь или смешанные осадки, местами будет снежить. Температура воздуха днем от 2 до 6 °C, в горных районах около -2 °C.

Свежий западный, позже северо-западный ветер 5–10 м/с, местами усилится до 15 - 20 м/с. В горных районах порывы ветра до 20-30 м/с (70 – 110 км/ч).

 
 
 
 
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