Прогноз погоды

В понедельник 10 сентября ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня в западных районах Чехии облачность, возможны кратковременные осадки.
Температура воздуха ночью 9–11° C, днем воздух прогреется до 23–27 °C. Слабый западный ветер 2–5 м/с.
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