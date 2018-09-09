Прогноз погоды

В понедельник 10 сентября ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня в западных районах Чехии облачность, возможны кратковременные осадки.

Температура воздуха ночью 9–11° C, днем воздух прогреется до 23–27 °C. Слабый западный ветер 2–5 м/с.