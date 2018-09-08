Прогноз погоды

В воскресенье 9 сентября синоптики обещают переменную облачность. Утром и в первой половине дня возможен туман. Вечером на западе Чехии ожидаются прояснения и солнечная погода.

Ночью температура от 8 °C до 11 °C, днем воздух прогреется до 22 °C - 26 °C. Ветер слабый, переменный, 1–4 м/с.