Прогноз погоды

Ирина Ручкина
08-09-2018
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В воскресенье 9 сентября синоптики обещают переменную облачность. Утром и в первой половине дня возможен туман. Вечером на западе Чехии ожидаются прояснения и солнечная погода.

Ночью температура от 8 °C до 11 °C, днем воздух прогреется до 22 °C - 26 °C. Ветер слабый, переменный, 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
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