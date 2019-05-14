Прогноз МВФ: Рост чешской экономики составит 2,5%

Международный валютный фонд прогнозирует Чехии рост экономики в 2019 году на уровне 2,5%. Ныне озвученный на специальной пресс-конференции МВФ параметр несколько ниже весеннего аналитического сообщения World Economic Outlook, где ожидаемый рост выражался 2,9%, что соответствовало итоговым данным за 2018 год.

По мнению специалистов Международного валютного фонда, чтобы Чехия смогла добиться ожидаемого показателя, стране необходимо позаботиться о высоком уровне трудоустройства граждан и росте продуктивности труда, учитывая процесс постепенного старения населения. МВФ считает, что в настоящее время Чехия находится в хорошей кондиции – растут зарплаты, уровень безработицы самый низкий в ЕС.