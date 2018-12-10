Профсоюзы выступили против сокращения количества ассистентов в школах

Профсоюзные организации выступили против сокращения количества ассистентов в общеобразовательных школах, предусмотренное новой версией распоряжения Минобразования. В настоящее время, согласно действующим правилам, в классе может одновременно находиться 4 педагогических работника, например, учитель и три ассистента. Проектом нового распоряжения предусматривается присутствие лишь двух человек. Глава школьных профсоюзов Франтишек Добшик удручен отсутствием в министерском распоряжении возможностей для исключения из правил.

Одновременно профсоюзы положительно оценивают сокращение бюрократических процедур, когда речь идет об организации обучения детей, нуждающихся в ассистентах.