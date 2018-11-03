Профсоюзы выступают против отмены запрета на работу магазинов в праздники

Профсоюзы не согласны с планами по отмене правила, согласно которому торговые точки площадью свыше 200 м2 закрыты в праздничные дни. Закон, принятый вы 2016 г., распространяется на государственные праздники 28 сентября, 28 октября, Рождество 25 и 26 декабря, 1 января, Пасхальный понедельник и 8 мая.

Ассоциация работников магазинов, логистических центров и служб сервиса (UZO) заявила, что будет препятствовать принятию поправки по отмене закона, проект которой, представленный депутатами от ANO и гражданских демократов, будет рассматриваться парламентом во втором чтении. По данным UZO, более 90% сотрудников сетевых магазинов поддерживают отмену работы в дни праздников, поскольку могут проводить это время с семьей.