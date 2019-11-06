Профсоюзы: В забастовке приняло участие более половины чешских детских садов, школ и учебных заведений среднего уровня

Более половины чешских учебных заведений дошкольного, школьного и среднего уровня образования подключились к объявленной профсоюзами забастовке. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя школьных профсоюзов Маркета Сеидлова.

1221 учебное заведение полностью отменили занятия, более 2700 ограничили свою работу, а еще около 3000 учреждений, хотя и не бастовали, но поддержали профсоюзную акцию символически. Причиной протеста, по заявлению профсоюзов, стало невыполнение правительством обещаний, касающихся увеличения зарплат учителей.