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Профсоюзы: В забастовке приняло участие более половины чешских детских садов, школ и учебных заведений среднего уровня

Антон Каймаков
06-11-2019
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Более половины чешских учебных заведений дошкольного, школьного и среднего уровня образования подключились к объявленной профсоюзами забастовке. Об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя школьных профсоюзов Маркета Сеидлова.

1221 учебное заведение полностью отменили занятия, более 2700 ограничили свою работу, а еще около 3000 учреждений, хотя и не бастовали, но поддержали профсоюзную акцию символически. Причиной протеста, по заявлению профсоюзов, стало невыполнение правительством обещаний, касающихся увеличения зарплат учителей.

 
 
 
 
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