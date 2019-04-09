Профсоюзы требуют увеличения МРОТ до 15 тысяч крон (577 евро)

Антон Каймаков
09-04-2019
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Чешско-Моравская конфедерация профессиональных союзов требует от правительства Чехии в 2020 году увеличить МРОТ до 15 тысяч крон (577 евро). В ближайшее время по этой теме начнутся переговоры. Об этом СМИ сообщил глава профсоюзной конфедерации Йозеф Стржедула.

Последний раз МРОТ в Чехии был увеличен в январе 2019 года на 1150 крон (44,2 евро) и ныне составляет 13 350 тысяч крон (513,5 евро). Минимальную зарплату в Чешской Республике получают около 150 тысяч трудоустроенных граждан. Против требования профсоюзов выступили работодатели. Окончательное решение по данному поводу принимает правительство страны.

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