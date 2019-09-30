Профсоюзы требуют обсудить размер зарплат учителей с премьером

Профсоюзы учителей и работников образования желают обсудить вопрос о запланированном увеличении зарплат с января будущего года с премьером Андреем Бабишом. Профсоюзы изначально требовали поднять оплату труда педагогических работников на 15 процентов, позже согласились на 10-ти процентное увеличение базового должностного оклада.

Министр Роберт Плага в понедельник предложил учителям единую прибавку для всех в размере 2700 крон (108 евро). Минобразования также обещало предоставить школам дополнительных 900 крон на учителя, которые выплачивались бы в качестве надбавки.