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Профсоюзы требуют обсудить размер зарплат учителей с премьером

Эва Туречкова
30-09-2019
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Профсоюзы учителей и работников образования желают обсудить вопрос о запланированном увеличении зарплат с января будущего года с премьером Андреем Бабишом. Профсоюзы изначально требовали поднять оплату труда педагогических работников на 15 процентов, позже согласились на 10-ти процентное увеличение базового должностного оклада.

Министр Роберт Плага в понедельник предложил учителям единую прибавку для всех в размере 2700 крон (108 евро). Минобразования также обещало предоставить школам дополнительных 900 крон на учителя, которые выплачивались бы в качестве надбавки.

 
 
 
 
 
 
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