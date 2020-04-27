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Профсоюзы просят продлить выплату кризисной кратковременной помощи трудящимся

Антон Каймаков
27-04-2020
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Профессиональные союзы и работодатели просят кабинет министров продлить действие программы «Антивирус», разработанной Министерством труда Чехии, еще на несколько месяцев, хотя ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса уже начинают постепенно отменяться. Программа «Антивирус» ориентирована на возмещение убытков сферы бизнеса и сохранение рабочих мест. Ее посредством в стране был внедрен режим kurzarbeit, предполагающий выплату кратковременной помощи трудящимся в течение кризисного периода.

В настоящее время установлено, что программа «Антивирус» будет действовать с момента введения чрезвычайного положения, с 12 марта 2020 года, до конца апреля. В минувшее воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался за то, чтобы программа «Антивирус» действовала также в течение всего мая.

 
 
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