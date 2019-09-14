Профсоюзы представят в Праге планы по выравниванию зарплат чехов и граждан Западной Европы

Примерно 1500 представителей профсоюзных организаций из разных реионов Чешской Республики приедут 17 сентября в Прагу, чтобы совместно подготовиться к переговорам о повышении зарплат в компаниях и на предприятиях и озвучить свои требования.

Чешско-Моравская конфедерация профосоюзов (ČMKOS) представит на митинге свои требования по оплате труда на следующий год и ознакомит с результатами нового исследования, нацеленного на выравнивание чешских окладов с окладами в «старых» государствах –членах ЕС.

Чешскому информагенству ČTK об этом сообщила Яна Кашпарова, пресс-секретарь ČMKOS, насчитывающей 30 организаций и 300000 членов. Митинг станет составной частью проводимой профсоюзами компании «Koнец дешевому труду».