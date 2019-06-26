Профсоюзы оперы Национального театра и Государственной оперы объявили о готовности к забастовке

Катерина Айзпурвит
26-06-2019
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Профсоюзные организации оперы Национального театра и Государственной оперы объявили о готовности начать забастовку. По мнению сотрудников, система управления Национальным театром является «непрозрачной и лишенной концепции», что угрожает стабильности работы этих учреждений культуры.

Активисты требуют замены руководства на посту художественного руководителя оперы Национального театра и музыкального директора Государственной оперы, а также проведение конкурса на пост директора Национального театра. Недавно сотрудники театра в открытом письме потребовали объяснить обстоятельства назначения на должность художественного руководителя оперными коллективами Пера Хансена, который должен занять свой пост 1 августа 2019 г.

 
 
 
 
 
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