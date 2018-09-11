Профсоюзы обсуждают план по обеспечению роста зарплат

Антон Каймаков
11-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

1300 делегатов профсоюзных организаций Чехии собрались в Праге, чтобы обсудить план обеспечения роста зарплат в стране. Программа собрания, подготовленная Чешскоморавской конфедерацией профсоюзов, включает в себя также обсуждение проблемы безопасности труда, улучшения условий работы, а также вопроса сокращения рабочей недели.

Профсоюзы обращают внимание на то, что чешские работники трудятся гораздо больше часов, чем, например, в Германии, а уровень их зарплат при этом составляет лишь треть от немецких показателей. Профсоюзы требуют сокращения общего рабочего времени, но без потери финансового вознаграждения.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 