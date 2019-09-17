Профсоюзы намерены добиваться возможности сокращения рабочего дня без снижения зарплаты

Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ČMKOS) во вторник порекомендовала представителям профсоюзных организаций, ответственным за проведение переговоров с работодателями, озвучить требования касательно повышения роста зарплат на 2020 год на уровне шести-семи процентов.

Профсоюзы также намерены продвигать требования о возможности сокращения рабочего дня (смены) без снижения размера заработной платы, как и увеличении продолжительности ежегодно оплачиваемого основного отпуска.

По словам представителей Экономической палаты Чехии, работодатели в 2020 году планируют повысить зарплаты в среднем на 6% и без давления со стороны профсоюзов. Руководство палаты в связи с этим отметило, что предприятия поднимают оклады по собственной инициативе, чтобы привлечь работников и удержать свои трудовые кадры.