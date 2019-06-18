Профсоюзы критикуют правительство из-за отсутствия в Женеве представителя от ЧР

Эва Туречкова
18-06-2019
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Руководство Чешской конфедерации профессиональных союзов подвергло критике решение правительства Чехии не отправлять на празднование 100-й годовщины основания Международной организации труда (ILO) своего официального представителя. Мероприятие проходит в Женеве с 10 по 21 июня.

По мнению МИД Чехии, критика не обоснована, так как по случаю круглой даты еще в апреле текущего года в Праге состоялась конференция, посвященная будущему трудового процесса, а глава чешского внешнеполитического ведомства Томаш Петршичек в ходе недавнего визита в Женеву лично встречался с руководством названной организации.

 
 
 
 
 
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