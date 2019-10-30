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Профсоюзы и работодатели не пришли к единому мнению о новом МРОТ

Лорета Вашкова
30-10-2019
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Профсоюзы и работодатели не пришли к единому мнению, насколько должен повыситься с января 2020 года МРОТ. Представители профсоюзов требуют увеличения минимального размера оплаты труда на 1650 крон до 15000 крон. Однако работодатели готовы повысить МРОТ максимум на 700 крон.

Даже в том случае, когда стороны согласились на взаимные уступки, к общему знаменателю они так и не пришли, - сообщил агентству ЧТК вице-президент Союза промышленности и транспорта ЧР Ян Рафай.

К поиску компромисса до конца октября призвала профсоюзы и работодателей министр труда и социальных дел Яна Малачова. «Вопрос придется решать политикам», – заключил Рафай.

 
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