Профицит внешней торговли Чехии в мае увеличился до 956,8 млн евро

Положительное сальдо внешней торговли Чехии в мае увеличилось на 17,2 млрд до 24,4 млрд крон (956,8 млн евро) в годовом исчислении. На повышение уровня профицита оказали влияние прежде всего поставки автомобилей, а также кораблей, локомотивов, самолетов, рафинированных нефтепродуктов и химикатов. Предварительные данные предоставило Чешское статистическое управление.

Объемы чешского экспорта в межгодовом сравнении увеличились на 8,1% до 332,5 млрд крон, импорта - на 2,5% и составили 308,2 млрд.

Профицит внешней торговли Чехии с государствами ЕС по сравнению с маем 2018 года повысился на 13,9 млрд крон и достиг 70,5 млрд крон.