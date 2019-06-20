Профицит региональных и местных бюджетов Чехии оказался самым низким за восемь лет

Профицит региональных и местных бюджетов сократился в 2018 году на 12,4 млрд крон до 1,6 млрд (около 60 млн евро), что является самым низким показателем с 2011 года. Профицит был зафиксирован восьмой год подряд. Также муниципалитеты сообщили о рекордных доходах, расходах, сбережениях и инвестиция, полученных за прошлый год. Общая задолженность муниципалитетов, не считая Прагу, осталась неизменной на уровне 47 млрд крон (около 1,8 млрд евро). Об этом сообщило информагентство ČTK со ссылкой на данные компании CRIF.

По данным CRIF, общий доход муниципалитетов в прошлом году увеличился примерно на 26 млрд крон до 242,2 млрд (около 9 млрд евро), расходы выросли на 38 млрд до 240,6 млрд крон. Вырос также объем финансовых резервов населенных пунктов на банковских счетах до рекордных 125 млрд крон.