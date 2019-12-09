Профицит платежного баланса Чехии в октябре составил 7,2 млрд крон

По информации Чешского статистического управления, положительное сальдо внешнеторгового баланса Чешской Республики в октябре нынешнего года составило 7,2 миллиарда крон (282,3 млн евро). При этом год назад платежный баланс страны находился в дефиците на уровне 645 миллионов крон (около 25,3 млн евро).
Положительное влияние на внешнеторговый баланс оказал прежде всего более низкий объем импорт нефти, природного газа, металлов и машинного оборудования. Сократились также объемы чешского экспорта, однако менее существенно, чем импорт, отметили статистики.
Объем экспортных поставок в октябре 2019 года снизился, в частности, на 3,2% до 336 миллиардов крон, объем ввоза товаров в страну сократился до 329 млрд.
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