Профицит бюджета государственных учреждений Чехии в 3-м квартале составил 21 млрд крон

Государтвенные учреждения завершили третий квартал минувшего года с профицитом бюджета. Согласно данным Чешского статистического управления, профицит ведомств в общей сложности составит 21 миллиард крон (820 млн евро). Показатель, тем не менее, на примерно 11,5 миллиарда крон ниже по сравнению с прошлогодним.

На снижение уровня профицита, по мнению директора отдела национальных счетов Петра Mусила, повлиял более медленный рост доходов, что сказалось на превышении государственных расходов над доходами. "Наиболее стремительно росли расходы на инвестиции,составившие 38,6%", - сообщил Петр Mусил. Расходы государственных учреждений в годовом сравнении повысились более чем на 12 процентов, тогда как рост доходов составил лишь 9%.