Проезд только с электронным билетом

Город Острава станет первым чешским населенным пунктом, который в муниципальном транспорте откажется от использования традиционных «бумажных» билетов. Переломный момент настанет 1 января 2020 года.

Грядущие радикальные изменения в Остраве обусловлены тем, что, согласно статистике, объемы продажи электронных билетов превышают показатели сборов от реализации обычных талончиков. Кроме этого, дальнейшее применение системы, предусматривающей использование «бумажных» билетов, становится все более дорогостоящим. Также завершается срок службы автоматов по продаже билетов.