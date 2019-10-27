Проект «Хрустальная долина» направлен на поддержку развития туризма на севере Чехии

26 oктября стартовал новый проект «Хрустальная долина» (Crystal Valley), направленный на поддержку развития туризма в регионе Либерецкой области.
По инициативе администрации края и в рамках сотрудничества с известной во всем мире чешской компанией «Прециоса-Люстры а.о.», расположенной в Каменицком Шенове, посетители смогут побывать примерно на сорока стекольных предприятиях, в мастерских, музеях и средних учебных заведениях на севере Чехии, где готовят будущих мастеров стеклоделия.
«Прециоса», на десятках заводах которой на сегодняшний день трудоустроено около 4000 человек, прославилась изготовлением ограненного камня, хрустальных люстр и украшений. К проекту, который будет испытываться в пилотном режиме на протяжении года, подключились 65 мастеров бижутерии и стеклянных дел, а также музеи и специализированные учебные заведения, рассказал менеджер программы Давид Паства.
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