Проект новых атомных блоков АЭС «Дукованы» получил положительную оценку воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на Министерство окружающей среды ЧР. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, строительство новой атомной электростанции окажет приемлемое воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Новые блоки АЭС «Дукованы» придут на смену четырем действующим блокам. Большинство населенных пунктов в окрестностях атомной электростанции согласны со строительством, подчеркивает Министерство окружающей среды. АЭС «Дукованы» функционирует с 1985 года и обеспечивает пятую часть потребностей Чешской Республики в электроэнергии.