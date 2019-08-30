Проект новых атомных блоков АЭС «Дукованы» получил положительную оценку воздействия на окружающую среду

Тимур Кашапов
30-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Проект новых атомных блоков АЭС «Дукованы» получил положительную оценку воздействия на окружающую среду. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на Министерство окружающей среды ЧР. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, строительство новой атомной электростанции окажет приемлемое воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Новые блоки АЭС «Дукованы» придут на смену четырем действующим блокам. Большинство населенных пунктов в окрестностях атомной электростанции согласны со строительством, подчеркивает Министерство окружающей среды. АЭС «Дукованы» функционирует с 1985 года и обеспечивает пятую часть потребностей Чешской Республики в электроэнергии.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30