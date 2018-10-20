Проект бюджета: средняя зарплата в государственном секторе поднимется до 35 тысяч крон

Эва Туречкова
20-10-2018
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Объем средств, предназначенных на выплату зарплат госслужащим в 2019 году увеличится на 23,3 млрд крон и составит 209,7 млрд крон (8,4 млрд евро). Количество рабочих мест в государственном секторе поднимется на 16 тысяч и превысит 469 тысяч. Такие данные содержит проект бюджета на следующий год.

Средняя зарплата по стране должна достигнуть отметки 35,5 тысячи крон (1420 евро), то есть увеличиться почти на 3 тысячи крон. По данным Чешского статистического управления, размер среднестатистического оклада во втором квартале текущего года составил 31 851 крону.

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