Проект бюджета: Дефицит составит 1,6 миллиарда евро

Антон Каймаков
19-09-2018
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Кабинет министров принял проект бюджета на 2019 год. Запланированный дефицит составляет 40 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро), что на 10 миллиардов крон меньше, чем предполагалось изначально. Плановый дефицит текущего года – 50 миллиардов крон (1,95 миллиарда евро), но в настоящее время бюджет находится в профиците на уровне 10 млрд крон (390,6 миллиона евро). Бюджетными приоритетами, как на пресс-конференции сообщил премьер Андрей Бабиш, являются инвестиции, увеличение жизненного уровня пенсионеров, а также обеспечение роста зарплат госчиновников.

В бюджетном плане на 2019 год учтен также рост зарплат учителей и пенсионных выплат.

 
 
 
 
 
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