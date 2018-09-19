Проект бюджета: Дефицит составит 1,6 миллиарда евро

Кабинет министров принял проект бюджета на 2019 год. Запланированный дефицит составляет 40 миллиардов крон (1,6 миллиарда евро), что на 10 миллиардов крон меньше, чем предполагалось изначально. Плановый дефицит текущего года – 50 миллиардов крон (1,95 миллиарда евро), но в настоящее время бюджет находится в профиците на уровне 10 млрд крон (390,6 миллиона евро). Бюджетными приоритетами, как на пресс-конференции сообщил премьер Андрей Бабиш, являются инвестиции, увеличение жизненного уровня пенсионеров, а также обеспечение роста зарплат госчиновников.

В бюджетном плане на 2019 год учтен также рост зарплат учителей и пенсионных выплат.