Продвинутые технологии партнеры в Украине приняли за шпионаж, сообщила фирма CleverFarm

Фирма из города Брно CleverFarm, которая внедряет «умные» технологии в сельском хозяйстве, столкнулась с неожиданными проблемами в Украине. Во время установления датчиков для промышленного Интернета вещей (IoT) в агрохолдинге Agromino, площадь хозяйства которого занимает 50000 гектаров, местные агрономы поначалу даже заподозрили чехов в шпионаже. Вдобавок на обширных полях некоторые датчики проглотили лисицы.

По словам представителя брненской фирмы Петра Злоты, компании пришлось преодолевать проблемы, с которыми она до сих пор не встречалась, однако позже украинцы, наконец, решили использовать предложенные чешской стороной технологии. Об этом он сообщил информагентству ČTK.

CleverFarm уже несколько лет предоставляет свои программы по внедрению продвинутых технологий чешским земледельцам и приступила к реализации пилотных проектов также за рубежом. Кроме Украины, фирма сотрудничает с партнерами в Чили и Сербии.