Продолжительность жизни увеличилась на 30 лет

За 100 лет ожидаемая продолжительность жизни на территории Чехословакии и Чехии увеличилась на три десятка лет. Согласно опубликованным Чешским статистическим управлением данным, в 2018 году ожидаемая продолжительность жизни чешских женщин составила 81,8 года, а мужчин 76 лет.

В 1920 году женщины, проживавшие на территории Чехословакии, могли надеяться дожить до 49,8 года, а мужчины до 47 лет.

Несмотря на то, что продолжительность жизни чешских граждан растет, она меньше, чем в ряде иных развитых государств. Параметр ожидаемой продолжительности жизни во Франции, Бельгии, Испании и Мальте выше, в некоторых случаях разница с Чехией достигает пяти лет.