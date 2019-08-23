Продолжительность «здорового периода жизни» чешских граждан на два года меньше европейского

Согласно статистике агентства Evrostat, следствием улучшения медицинского обслуживания в Европе стало сокращение показателей смертности и увеличение продолжительности «здорового периода жизни», когда у граждан еще нет хронических или тяжелых заболеваний. У чешских граждан, однако, этот период на 1-2 года короче, чем средний показатель по ЕС.
После достижения 65-летнего возраста женщины в Евросоюзе живут в полном здравии еще 9,4 года, мужчины 9,6 года. В Чехии этот показатель, соответственно, 8,5 года и 7,6 года.
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