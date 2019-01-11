Продолжается рассмотрение запрета движения грузового транспорта на чешских автострадах по левой полосе

Кабмин сообщил о своей «нейтральной позиции» по вопросу введения запрета на движение грузового транспорта по левой полосе скоростных автомагистралей. Проект о введении правила дорожного движения, запрещающего с 6 до 22 часов использование левого ряда автомобилями весом более 3,5 тонн и длиной более 7 метров, представили на рассмотрение депутаты от ANO, компартии и социал-демократов. Инициаторы считают, что такая мера повысит общую скорость движения по трассам и безопасность на дороге. Ранее о возможности введения подобного запрета упоминал министр транспорта Дан Тёк и депутаты от компартии на фоне транспортного коллапса, который произошел в ходе ремонта магистрали D1 в регионе Высочина. Критики предлагаемого проекта указывают на определенные недочеты в его формулировках.