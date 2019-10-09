Продажи поддержанных автомобилей в Чехии выросли на 14%

В 2018 году в Чешской Республике было продано 765000 автомобилей с пробегом, что на 15 тысяч больше, чем годом раньше, на общую сумму 174 миллиарда крон (6,8 млн евро). Данные предоставила Ассоциация торговли подержанными автомобилями Чехии. Средняя стоимость подержанного авто по сравнению с минувшим годом повысилась на 26 тысяч и достигла 228 тысяч крон (более 8900 евро).

Несмотря на то, что цены машин на вторичном рынке постоянно растут, чешский автопарк продолжает стареть. Средний возраст легковых автомобилей по стране, по состоянию на первое полугодие текущего года, составляет 14,8 лет. За семь лет он повысился почти на два года.

Возраст более чем половины импортируемых на вторичный чешский рынок легковушек составляет свыше десяти лет, причем каждое пятое транспортное средство со стажем до 11 лет побывало в ДТП, о котором его чешский владелец, по всей видимости, даже не информирован.