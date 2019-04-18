Продажи мобильных телефонов в Чехии в 2018 году выросли на 1%

В Чехии в 2018 году было продано 4,53 млн мобильных телефонов, превысив показатель предыдущего года на 1%. Больше всего устройств было продано в четвертом квартале – 1,24 млн, что на 7% больше, чем за тот же период 2017 года. Такие данные опубликовала компания Gartner.

Наибольшим спросом пользовались мобильные телефоны Samsung. Корейскому производителю электроники удалось увеличить свою долю на чешском рынке до 31%. Второе место заняла китайская компания Huawei с показателем 23%, третье – американский Apple (6%).