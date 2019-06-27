Продажи чешских автопроизводителей и поставщиков в 2018 году установили новый рекорд

Выручка чешских автопроизводителей и поставщиков автозапчастей выросла в 2018 году на 0,8% до рекордных 1,102 трлн крон (почти 40 млрд евро). Об этом заявили представители Ассоциации автомобильной промышленности. По сравнению с прошлым годом, когда рост составил 7%, темпы увеличения показателей значительно снизились.
По словам президента ассоциации Богдана Войнара, отрасль, вероятно, достигла своего пика. «Данные наших членов и государственные ресурсы позволяют сделать вывод о значительном истощении рынка труда. С учетом трансформации отрасли, изменений на европейских и мировых рынках и других рисков, мы ожидаем аналогичных показателей и в текущем году», - сказал Войнар.
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